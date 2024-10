Xbox Wireless Headset, Microsoft rilascia le nuove cuffie con tante novità e migliorie (Di martedì 22 ottobre 2024) Xbox ha annunciato la disponibilità delle nuove Xbox Wireless Headset, un modello aggiornato rispetto al precedente che include le stesse caratteristiche dell’Xbox Wireless Headset originale, presentando però diverse novità e miglioramenti che non potranno che far piacere ai giocatori. Come leggiamo su Xbox Wire, le nuove cuffie sono contraddistinte dalle seguenti migliorie: Dolby Atmos per un audio surround coinvolgente e immersivo Durata della batteria migliorata, che garantisce fino a 20 ore di gioco. Microfono migliorato con auto-mute avanzato e isolamento vocale per una comunicazione cristallina. • Un design rinnovato, elegante e completamente nero, che si adatta a qualsiasi setup di gioco. Game-experience.it - Xbox Wireless Headset, Microsoft rilascia le nuove cuffie con tante novità e migliorie Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha annunciato la disponibilità delle, un modello aggiornato rispetto al precedente che include le stesse caratteristiche dell’originale, presentando però diversee miglioramenti che non potranno che far piacere ai giocatori. Come leggiamo suWire, lesono contraddistinte dalle seguenti: Dolby Atmos per un audio surround coinvolgente e immersivo Durata della batteria migliorata, che garantisce fino a 20 ore di gioco. Microfono migliorato con auto-mute avanzato e isolamento vocale per una comunicazione cristallina. • Un design rinnovato, elegante e completamente nero, che si adatta a qualsiasi setup di gioco.

