Davidemaggio.it - Valentino Rossi conduttore di GialappaShow

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)d’eccezione per la seconda puntata della quarta edizione di. Nel pmo appuntamento, in onda su Sky Uno e Tv8 lunedì 28 ottobre 2024, il Mago Forest verrà infatti affiancato da. Il pilota succederà nel compito a Laura Pausini, presente nella prima puntata trasmessa ieri sera, che ha raggiunto – considerando i dati del simulcast – una media di 953.538 spettatori pari al 5.61% di share. Con la sua partecipazione,porterà una novità significativa a: è il primo uomo scelto per stare al fianco del Mago Forest alla co-conduzione. Una presenza, quella del pilota nato a Urbino, annunciata anche da uno sketch. Perché, come sottolineato, “per condurre la seconda puntata delnon abbiamo scelto un signorqualunque“.