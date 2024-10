Tragedia sul lavoro, indagato il fratello di Capacci. L'autopsia e la ricerca di testimoni (Di martedì 22 ottobre 2024) Come è caduto Domenico Capacci? Quale è stata l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita? Alcune risposte potrebbero arrivare nei prossimi giorni dagli esiti dell'autopsia. L'accertamento disposto dalla Procura di Viterbo, che sta indagando per omicidio colposo, è Arezzonotizie.it - Tragedia sul lavoro, indagato il fratello di Capacci. L'autopsia e la ricerca di testimoni Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Come è caduto Domenico? Quale è stata l'esatta dinamica dell'incidente sulnel quale ha perso la vita? Alcune risposte potrebbero arrivare nei prossimi giorni dagli esiti dell'. L'accertamento disposto dalla Procura di Viterbo, che sta indagando per omicidio colposo, è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salerno: dà in escandescenze per strada e oppone resistenza ai poliziotti. Denunciato - Attimi di tensione ieri sera a Salerno in via Posidonia nel quartiere di Pastena dove un uomo, in stato di alterazione, ha dato in escandescenze per strada prendendo a calci le serrande delle attività ... (ondanews.it)

Basilicata. Il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d’emergenza per la crisi idrica dello schema Basento-Camastra - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d’emergenza per la crisi idrica dello schema Basento-Camastra, in Basilicata. Lo ha reso noto nella serata di ieri il ministro per la Protezione Civile ... (ondanews.it)

Il Gambero Rosso va oltre i “soliti noti” e premia trattorie, etnici e la cucina del futuro - Insomma un racconto in pagine che vuole essere contemporaneo e si trova ad avere a che fare con ristoranti un tempo di impronta classica che si reinventano bistrot – a volte anche solo per una delle ... (repubblica.it)