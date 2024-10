Totti dice “sono pronto a tornare in campo". La speranza che sia una barzelletta (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultima uscita di Totti – “sono pronto a tornare: mi hanno chiamato varie squadre di A” – meriterebbe la ristampa del celebre libro di barzellette che lo vide consapevole protagonista ormai una ventina d’anni fa. Si trattava di un long seller, così come - per osmosi - è un long seller Francesco Totti stesso, a 48 anni, ginocchia cigolanti e svariate rughe a solcargli l’espressione. Per il rispetto che il vecchio campione deve a se stesso e all'idea del Gioco, ci auguriamo tutti che sia una boutade e come tale si presti al gioco perverso della comunicazione, dove ogni singhiozzo può risuonare come un annuncio al soldo del clickbait. Non fosse così, verrebbe da chiedersi se davvero tra gli amici che frequentano la sua quotidianità non ve ne sia uno così audace da prenderlo da parte e dirgli che va bene anche così, dai, su, abbiamo scherzato e buonanotte ai nostalgici. Ilfoglio.it - Totti dice “sono pronto a tornare in campo". La speranza che sia una barzelletta Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultima uscita di– “: mi hanno chiamato varie squadre di A” – meriterebbe la ristampa del celebre libro di barzellette che lo vide consapevole protagonista ormai una ventina d’anni fa. Si trattava di un long seller, così come - per osmosi - è un long seller Francescostesso, a 48 anni, ginocchia cigolanti e svariate rughe a solcargli l’espressione. Per il rispetto che il vecchio campione deve a se stesso e all'idea del Gioco, ci auguriamo tutti che sia una boutade e come tale si presti al gioco perverso della comunicazione, dove ogni singhiozzo può risuonare come un annuncio al soldo del clickbait. Non fosse così, verrebbe da chiedersi se davvero tra gli amici che frequentano la sua quotidianità non ve ne sia uno così audace da prenderlo da parte e dirgli che va bene anche così, dai, su, abbiamo scherzato e buonanotte ai nostalgici.

