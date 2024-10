Metropolitanmagazine.it - Tom Holland in trattative per recitare nel prossimo film di Christopher Nolan?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tomè inper unirsi al cast deldi. Se l’accordo andasse in porto, l’attore di “Spider-Man” reciterebbe al fianco di Matt Damon nelancora top secret.sta scrivendo e dirigendo il, che Universal Pictures distribuirà nelle sale il 17 luglio 2026. La Universal non ha rilasciato dichiarazioni in merito al casting di. Il, che non ha un titolo, dovrebbe iniziare le riprese all’inizio del 2025, anche se il casting dipotrebbe rivelarsi impegnativo per le tempistiche di produzione. L’attore, meglio conosciuto per aver interpretato Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, sarà impegnato con “Spider-Man 4” e potenzialmente con ilsequel di “Avengers” nelanno, come notato per primo dall’Hollywood Reporter.