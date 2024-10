Calciomercato.it - Thiago Motta non cerca alibi: “Soffriremo per una notte”. Rebus Koopmeiners per l’Inter

(Di martedì 22 ottobre 2024) Prima sconfitta stagionale per la Juventus e della gestione: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa dopo la sfida contro lo Stoccarda La Juventus cade per la prima volta in stagione sotto i colpi di uno scatenato Stoccarda. I tedeschi dominano ed espugnano con merito l’Allianz Stadium, trovando nel recupero il lampo decisivo dell’ex Atalanta Toure.(LaPresse) – Calciomercato.itsi presenta scuro in volto e nonscuse per la prova negativa della sua Juve: “Perdere dà sempre fastidio, non piace a nessuno. Dobbiamo dimenticare il prima possibile questa sconfitta.