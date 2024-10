“Stanno ancora insieme”. Uomini e Donne, esplode il caso sulla finta rottura tra la coppia. Maria senza parole (Di martedì 22 ottobre 2024) Sembrano esserci segnali di riavvicinamento tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex volti noti del programma Uomini e Donne. La scorsa sera, Deianira Marzano ha condiviso una foto che li ritrae insieme alla stazione di Napoli, e i loro atteggiamenti non apparivano certo distaccati. La particolarità della situazione sta nel fatto che, poche ore prima, Raffaella era intervenuta sui social per difendere Brando dalle critiche. Secondo diversi rumor, Brando sarebbe al centro delle polemiche per un presunto tradimento, ma l’ex tronista ha sempre respinto queste accuse. Le dichiarazioni di Raffaella ieri sono apparse molto più concilianti rispetto a quelle del 18 ottobre, quando aveva annunciato pubblicamente la fine della loro relazione. In quell’occasione, aveva parlato di “episodi” che avevano portato alla rottura, spingendo il web a speculare su possibili infedeltà di Brando. Tuttivip.it - “Stanno ancora insieme”. Uomini e Donne, esplode il caso sulla finta rottura tra la coppia. Maria senza parole Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sembrano esserci segnali di riavvicinamento tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex volti noti del programma. La scorsa sera, Deianira Marzano ha condiviso una foto che li ritraealla stazione di Napoli, e i loro atteggiamenti non apparivano certo distaccati. La particolarità della situazione sta nel fatto che, poche ore prima, Raffaella era intervenuta sui social per difendere Brando dalle critiche. Secondo diversi rumor, Brando sarebbe al centro delle polemiche per un presunto tradimento, ma l’ex tronista ha sempre respinto queste accuse. Le dichiarazioni di Raffaella ieri sono apparse molto più concilianti rispetto a quelle del 18 ottobre, quando aveva annunciato pubblicamente la fine della loro relazione. In quell’occasione, aveva parlato di “episodi” che avevano portato alla, spingendo il web a speculare su possibili infedeltà di Brando.

