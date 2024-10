Metropolitanmagazine.it - Silvia Avallone, chi sono il marito Giovanni Previdi e la figlia Nilde: “Un incontro destinato”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha raggiunto il successo con il suo romanzo d’esordio “Acciaio”, pubblicato nel 2010, con cui ha vinto il premio Campiello Opera Prima e si è classificata seconda al premio Strega.e suosiconosciuti nella libreria di proprietà proprio di quest’ultimo. La donna, infatti, era entrata per vedere se, per caso, fosse già arrivato il suo romanzo e, proprio in quel momento, è avvenuto il loro primo. È stato un vero e proprio colpo di fulmine a tal punto che, soltanto dopo nove mesi, i due hanno deciso di compiere il grande passo. Grazie al suo libro, appunto,ha conosciuto suo: “Lui è il primo libraio al quale avevo chiesto Acciaio, uscito da appena quattro giorni, alla Coop Ambasciatori di Bologna.