Sette sentenze fotocopia in breve tempo: ecco com'è stato possibile (Di martedì 22 ottobre 2024) Il protocollo che regola il funzionamento della sezione immigrazione assegna i fascicoli alle toghe che hanno più anzianità Ilgiornale.it - Sette sentenze fotocopia in breve tempo: ecco com'è stato possibile Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il protocollo che regola il funzionamento della sezione immigrazione assegna i fascicoli alle toghe che hanno più anzianità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sette sentenze fotocopia in breve tempo: ecco com'è stato possibile - Il protocollo che regola il funzionamento della sezione immigrazione assegna i fascicoli alle toghe che hanno più anzianità ... (ilgiornale.it)

Due anni e sette mesi di pena residua. Intanto nel fine settimana i carabinieri hanno ritirato tre patenti e confiscato una macchina - Due anni e sette mesi di pena residua per aver preso a roncolate un compaesano. Intanto nel fine settimana i carabinieri hanno ritirato tre patenti e confiscato una macchina ... (lanuovasardegna.it)

Inchiesta smog a Torino, Procura ricorre contro proscioglimenti - La procura di Torino ha presentato un ricorso in appello contro la sentenza con cui lo scorso 4 luglio il giudice Roberto Ruscello, in sede di udienza predibattimentale, ha dichiarato il non luogo a p ... (ansa.it)