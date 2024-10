Se mi lasci non vale duplicato di Temptation Island, i disastri Rai quando imita la Tv di Maria De Filippi (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma di Rai2 condotto da Luca Barbareschi è un flop, ma gli ascolti contano poco. Guardare Se mi lasci non vale produce l'effetto con cui il teorico del trash Labranca definiva questo genere: il frutto di un'emulazione fallita. Il risultato è un trash al quadrato, risultato che si ottiene ogniqualvolta la Rai provi a imitare la Tv dell'universo De Filippi. Fanpage.it - Se mi lasci non vale duplicato di Temptation Island, i disastri Rai quando imita la Tv di Maria De Filippi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma di Rai2 condotto da Luca Barbareschi è un flop, ma gli ascolti contano poco. Guardare Se minonproduce l'effetto con cui il teorico del trash Labranca definiva questo genere: il frutto di un'emulazione fallita. Il risultato è un trash al quadrato, risultato che si ottiene ogniqualvolta la Rai provi are la Tv dell'universo De

ASCOLTI TV 21 OTTOBRE 2024 : LA PREMIERE DI MIKE (19 - 5%) - GF (18 - 2%) - DISASTRO RAI2 TRA SE MI LASCI NON VALE (1 - 8%) - BINARIO 2 (2 - 3%) E LA PORTA MAGICA (3 - 1%) - 70 Studio Aperto – 1154 12. 05 Reazione a Catena – 2504 19. 79 4. 39 Reazione a Catena – 3652 22. 23 5. 47 Agorà – 233 5. I. 81 Tg1 Mattina – 398 10. 77 5. 79 C. 72 Aspettando La Volta Buona – 1388 11. 71 19. 91 Mattino 5 News – 943 21. 01 Studio Aperto – 613 5. 62 Person of Interest – 343 4. 16 Eccellenze Italiane – 284 3. (Bubinoblog)

SE MI LASCI NON VALE : IL REALITY DI BARBARESCHI PARTE CON UN DRAMMATICO CONFRONTO - Le sei coppie protagoniste del programma vengono presentate una dopo l’altra: attraverso i loro provini, i loro confessionali ed i primi incontri con le coach Dr. Gli abiti, le luci, la location, tutto evoca un’atmosfera di festa finale. ssa Luana Di Pietro (psicoterapeuta) e Eva Sykora (soul coach e tantra expert). (Bubinoblog)