Saul Nanni è come dovrebbero essere gli attori e gli uomini oggi

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha 25 anni e a chi parla li fa sentire tutti. Non importa se l’incontro è solo su Zoom, c’è qualcosa nella sua spigliatezza che grida “giovinezza”, oltrepassando la barriera dello schermo. È nato a Bologna il 4 febbraio 1999 e ha cominciato la sua carriera d’attore perché, in realtà, era appassionato di tutt’altro. «Avevo sentito che c’era il provino per una pubblicità da fare con Kaká. Non mi importava nulla dello spot, volevo solo incontrare il mio mito». Ma, in fondo, non sono poche le svolte nella vita che avvengono a causa di qualcosa di inatteso. C’è chi cambia città per amore, chi pensava di entrare in una facoltà all’università poi si ritrova a studiare qualcos’altro. E c’è chi,, è diventato attore solo perché era un fan sfegatato del Milan.