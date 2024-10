Sanità, Vietri (FdI): "Chiusura Pronto Soccorso? De Luca ammette suo fallimento" (Di martedì 22 ottobre 2024) "De Luca paventa la Chiusura dei Pronto Soccorso in Campania? Un atto di ammissione del suo fallimento politico nella gestione della Sanità". Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera Salernotoday.it - Sanità, Vietri (FdI): "Chiusura Pronto Soccorso? De Luca ammette suo fallimento" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Depaventa ladeiin Campania? Un atto di ammissione del suopolitico nella gestione della". Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali edella Camera

Tutto pronto per evento chiusura Benevento Social Film Festival ArTelesia! - Emmanuele”, con due appuntamenti previsti alle ore 16:30 e alle ore 19:00. . I personaggi di Shrek saranno i protagonisti di momenti speciali che lasceranno il segno L’organizzazione del Festival e la produzione AncheCinema è lieta di annunciare due imperdibili sorprese per il pubblico: i personaggi di Shrek saranno i protagonisti di momenti speciali che lasceranno il ... (Puntomagazine.it)

Gilmour - il Napoli pronto alla chiusura definitiva : svelate le cifre del colpo in entrata! - Il centrocampista del Brighton indosserà la maglia partenopea per le prossime stagioni. La risposta della dirigenza è però arrivata veloce, con il DS Manna che è ai dettagli per ben due colpi. Tra le file azzurre, c’è tanta volontà di costruire una rosa all’altezza. . Quest’ultimo, è attualmente in forza al Brighton ma vuole fortemente il Napoli. (Spazionapoli.it)

“Pronto a prendere il primo volo” : mercato Napoli - si attende la chiusura definitiva - Servono degli incastri tra entrate ed uscite, ma quello che pare evidente è che in casa azzurra c’è grande consapevolezza su quello che andrà fatto, anche in questo senso Giovanni Manna è stato molto chiaro. I nomi si conoscono: Billy Gilmour e Marco Brescianini, entrambi individuati da tempo come sostituti ideali e già pronti a vestire la maglia del Napoli. (Spazionapoli.it)