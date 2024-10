Ryanair stringe una nuova intesa con Etraveli: voli low cost ora disponibili su più piattaforme (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ryanair ha rafforzato la propria presenza nel mercato dei voli low cost firmando una nuova partnership con Etraveli, uno dei principali fornitori di tecnologia globale per la prenotazione di voli. Questa alleanza, che segue l’accordo “Approved OTA” raggiunto lo scorso luglio, permetterà ai passeggeri di accedere ai servizi Ryanair attraverso le diverse piattaforme del gruppo Etraveli, con un focus sulla trasparenza dei prezzi e la facilità di gestione delle proprie prenotazioni. Dettagli della nuova collaborazione e vantaggi per i passeggeri La nuova intesa tra Ryanair ed Etraveli darà la possibilità ai clienti del gruppo Etraveli di prenotare i voli low cost offerti dalla compagnia irlandese, garantendo un accesso diretto e trasparente alle informazioni sui prezzi. Gaeta.it - Ryanair stringe una nuova intesa con Etraveli: voli low cost ora disponibili su più piattaforme Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha rafforzato la propria presenza nel mercato deilowfirmando unapartnership con, uno dei principali fornitori di tecnologia globale per la prenotazione di. Questa alleanza, che segue l’accordo “Approved OTA” raggiunto lo scorso luglio, permetterà ai passeggeri di accedere ai serviziattraverso le diversedel gruppo, con un focus sulla trasparenza dei prezzi e la facilità di gestione delle proprie prenotazioni. Dettagli dellacollaborazione e vantaggi per i passeggeri Latraeddarà la possibilità ai clienti del gruppodi prenotare ilowofferti dalla compagnia irlandese, garantendo un accesso diretto e trasparente alle informazioni sui prezzi.

Norse Atlantic Airways lancia la nuova rotta Roma-Los Angeles : voli dal 22 maggio 2025

A partire dal 22 maggio 2025, Norse Atlantic Airways offrirà un nuovo collegamento diretto tra Roma e Los Angeles, operando tre voli settimanali con un Boeing 787-9. Con diverse iniziative e aspettative positive, Norse Atlantic Airways sta rendendo sempre più accessibili i viaggi tra Europa e Stati Uniti.

Aumento dei voli Volotea da Genova a Parigi : nuova offerta per il 2025

Questo mix di destinazioni permette a Volotea di posizionarsi come uno dei principali attori nel mercato dei voli regionali italiani, con una proposta che unisce comodità e diversificazione. Volotea, la compagnia aerea low-cost, ha recentemente annunciato un significativo ampliamento delle sue operazioni, aumentando il numero di voli da Genova a Parigi Orly.

Wizz Air annuncia una nuova rotta da Genova a Varsavia : voli in partenza dal 2025

L'inaugurazione di questo nuovo servizio arricchisce ulteriormente le possibilità di viaggio per i cittadini di Genova e della Liguria. Impatti sul turismo e sull'economia locale L'introduzione della rotta Genova-Varsavia da parte di Wizz Air avrà potenziali ripercussioni positive per l'economia della Liguria.