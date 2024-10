Roma, sgomberato l’ex hotel Petra occupato dai latinos già “sfrattati” da Torre Maura. FdI: ora basta (Di martedì 22 ottobre 2024) Sgomberi e ripristino della legalità nella Capitale. Prefetto e Questore di Roma sono al lavoro da mesi per fermare le occupazioni abusive disseminate soprattutto nei territori periferici della città. Oggi sono stati sgomberati dall’hotel Petra alla Romanina gli stessi latinos che, alcune settimane prima, avevano occupato un ex hotel in zona Torre Maura, E ancora prima un ex hotel in zona Cinecittà. Di occupazione in occupazione nel giro di poche settimane. Il 16 ottobre circa 90 persone avevano occupato l’edificio abbandonato di proprietà del Campidoglio. Confermato il sospetto che gli stranieri di origine sudamericana provenissero da un altro ex albergo appena sgomberato, l’ex Ionio in via Silicella a Torre Maura. Secoloditalia.it - Roma, sgomberato l’ex hotel Petra occupato dai latinos già “sfrattati” da Torre Maura. FdI: ora basta Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sgomberi e ripristino della legalità nella Capitale. Prefetto e Questore disono al lavoro da mesi per fermare le occupazioni abusive disseminate soprattutto nei territori periferici della città. Oggi sono stati sgomberati dall’allanina gli stessiche, alcune settimane prima, avevanoun exin zona, E ancora prima un exin zona Cinecittà. Di occupazione in occupazione nel giro di poche settimane. Il 16 ottobre circa 90 persone avevanol’edificio abbandonato di proprietà del Campidoglio. Confermato il sospetto che gli stranieri di origine sudamericana provenissero da un altro ex albergo appenaIonio in via Silicella a

