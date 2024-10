Roma, datore di lavoro non gli paga lo stipendio e lo ferisce con l’ascia: è grave (Di martedì 22 ottobre 2024) Un uomo di 56 anni è stato aggredito con un’accetta, riportando gravi traumi alla testa, dal suo datore di lavoro che non voleva pagargli lo stipendio. Cosa è successo Secondo quanto apprende LaPresse, la vittima è stata colpita con una mannaia da V. M., titolare di una ditta di idraulica che aveva preso a lavorare il 56enne a nero, senza contratto di lavoro. Tutto è cominciato quando l’operaio è andato nell’abitazione del capo per reclamare lo stipendio. Subito dopo quest’ultimo si è presentato nella casa del suo dipendente, in via Altidona nel quartiere Romano di Lunghezza, dove ha cercato di ucciderlo. Il peggio è stato scongiurato dall’intervento del cognato e della sorella che hanno bloccato l’aggressore. I carabinieri della stazione di Colonna, dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Lapresse.it - Roma, datore di lavoro non gli paga lo stipendio e lo ferisce con l’ascia: è grave Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un uomo di 56 anni è stato aggredito con un’accetta, riportando gravi traumi alla testa, dal suodiche non volevargli lo. Cosa è successo Secondo quanto apprende LaPresse, la vittima è stata colpita con una mannaia da V. M., titolare di una ditta di idraulica che aveva preso a lavorare il 56enne a nero, senza contratto di. Tutto è cominciato quando l’operaio è andato nell’abitazione del capo per reclamare lo. Subito dopo quest’ultimo si è presentato nella casa del suo dipendente, in via Altidona nel quartiereno di Lunghezza, dove ha cercato di ucciderlo. Il peggio è stato scongiurato dall’intervento del cognato e della sorella che hanno bloccato l’aggressore. I carabinieri della stazione di Colonna, dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

