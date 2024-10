Rita De Crescenzo accolta come una star a Centocelle, bagno di folla e selfie (Di martedì 22 ottobre 2024) bagno di folla per Rita De Crescenzo L'articolo Rita De Crescenzo accolta come una star a Centocelle, bagno di folla e selfie proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Rita De Crescenzo accolta come una star a Centocelle, bagno di folla e selfie Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024)diperDeL'articoloDeunadiproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bus affollati e in ritardo. Studenti e pendolari di Bagnacavallo protestano : "Situazione impensabile" - Sono tanti che per scelta o necessità usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico per spostarsi. Un modo anche più sostenibile per muoversi, ma che a volte rischia di trasformarsi in una sorta di 'odissea'. In questi giorni alla nostra redazione sono infatti arrivate alcune segnalazioni a... (Ravennatoday.it)

Rita De Crescenzo a Centocelle : folla e selfie per la trash-star del neomelodico - La star dei social e del trash neomelodico, è sbarcata nel pomeriggio di ieri a Centocelle scortata dai suoi body guard. Pioggia di selfie e folla in strada per l'evento in un bar del quartiere.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Uragano Helene - il bilancio : 3 morti - 600mila case sfollate. Biden : “Fate attenzione” - le autorità : “Chi non evacua si scriva il nome sulla gamba” - Le autorità invitano a fare attenzione, soprattutto Biden. E le autorità locali invitano coloro che non evacuano a “scriversi il nome sulla gamba”, per essere identificati in caso di smarrimento. Oltre alla Florida, sulle montagne della Carolina del Nord sono caduti fino a 25 centimetri di pioggia, con la possibilità che ne cadano altri 36, creando le condizioni per inondazioni che, secondo i ... (Metropolitanmagazine.it)