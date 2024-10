Quali sono le 40 aziende che fatturano di più in Campania: la classifica (Di martedì 22 ottobre 2024) Dall'analisi dei fatturati delle imprese campane, relativi all'anno 2023, è possibile delineare Quali siano i settori capaci di produrre un volume d'affari più alto nella nostra regione, composta soprattutto da piccole e medie imprese a conduzione familiare. Questo discorso ovviamente non vale Napolitoday.it - Quali sono le 40 aziende che fatturano di più in Campania: la classifica Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dall'analisi dei fatturati delle imprese campane, relativi all'anno 2023, è possibile delinearesiano i settori capaci di produrre un volume d'affari più alto nella nostra regione, composta soprattutto da piccole e medie imprese a conduzione familiare. Questo discorso ovviamente non vale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

750mila euro per le Imprese Storiche lecchesi : ecco quali sono - Poco meno di 750mila euro per 36 attività storiche lecchesi. Regione Lombardia ha stanziato un totale di 11,3 milioni di euro per le attività del territorio: si tratta di negozi, botteghe e locali attivi ininterrottamente da almeno 40 anni, che hanno partecipato al bando 'Imprese storiche verso... (Leccotoday.it)

"Arbitrato e liti commerciali - quali vantaggi per le imprese?" - un convegno all'Ars - "Arbitrato e liti commerciali: quali sviluppi a beneficio delle imprese? Una riflessione alla luce delle recenti modifiche normative e dei dati di ricerca Sda Bocconi sui costi dell'arbitrato". E' questo il titolo di un convegno che si svolgerà domani (10 ottobre), dalle 15 alle 18, nella Sala... (Palermotoday.it)

Ambrogino delle Imprese - quali sono le 49 aziende di Monza e Brianza che hanno ricevuto il premio - Sono state 109 le aziende che domenica 29 settembre hanno ricevuto il Premio “Impresa e Lavoro” promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nella prestigiosa location del Teatro alla Scala di Milano. E l’Ambrogino delle Imprese, la premiazione dedicata a imprese e... (Monzatoday.it)