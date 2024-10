Presentazione della guida oro i vini di veronelli 2025: i premiati e le novità in arrivo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore vitivinicolo italiano si prepara a festeggiare uno dei momenti più attesi dell’anno con l’annuncio delle etichette premiate dalla guida Oro I vini di veronelli 2025. Quest’edizione ha visto il riconoscimento di 517 vini, frutto di una selezione attenta tra i 14.964 vini recensiti, provenienti da 1.833 produttori. L’evento di Presentazione, in programma per il 15 novembre, non sarà solo un’occasione per premiare le migliori etichette, ma anche un tributo alla figura di Luigi veronelli, pioniere della critica enologica in Italia. La guida oro i vini di veronelli: un patrimonio di cultura e storia La guida Oro I vini di veronelli è un’opera curata dal Seminario Permanente Luigi veronelli, un’associazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione della cultura del vino e dei prodotti alimentari. Gaeta.it - Presentazione della guida oro i vini di veronelli 2025: i premiati e le novità in arrivo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore viticolo italiano si prepara a festeggiare uno dei momenti più attesi dell’anno con l’annuncio delle etichette premiate dallaOro Idi. Quest’edizione ha visto il riconoscimento di 517, frutto di una selezione attenta tra i 14.964recensiti, provenienti da 1.833 produttori. L’evento di, in programma per il 15 novembre, non sarà solo un’occasione per premiare le migliori etichette, ma anche un tributo alla figura di Luigi, pionierecritica enologica in Italia. Laoro idi: un patrimonio di cultura e storia LaOro Idiè un’opera curata dal Seminario Permanente Luigi, un’associazione senza scopo di lucro dedicata alla promozionecultura del vino e dei prodotti alimentari.

