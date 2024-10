Gaeta.it - Possibili candidati alla presidenza dell’Anci: Lo Russo e Manfredi in corsa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI si prepara a scegliere il suo nuovo presidente, e due nomi emergono con forza: Stefano Lo, sindaco di Torino, e Gaetano, sindaco di Napoli. Entrambi considerati figure di spicco nella scena politica italiana, stanno attirando l’attenzione per le loro potenziali candidature, in un momento di grande sfida per i comuni italiani. La figura di Stefano LoStefano Lo, sindaco di Torino dal 2021, è un politico di grande esperienza e spessore. Laureato in ingegneria, ha una carriera che si estende oltre dieci anni nel mondo della politica. Prima di diventare sindaco, ha ricoperto ruoli significativi all’interno del Consiglio Comunale, dove ha potuto dimostrare le sue capacità di gestire situazioni complesse e di lavorare a stretto contatto con diverse realtà locali.