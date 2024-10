Perché i giudici di Milano hanno assolto il trapper Baby Gang dall’accusa di rapina (Di martedì 22 ottobre 2024) Il trapper Baby Gang è stato assolto dall'accusa di aver rapinato due ragazzi a Vignate e di aver commesso un'altra rapina a Piazza Vetra a Milano: in queste ore sono state depositate le motivazioni della sentenza che spiegano il motivo. Fanpage.it - Perché i giudici di Milano hanno assolto il trapper Baby Gang dall’accusa di rapina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilè statodall'accusa di averto due ragazzi a Vignate e di aver commesso un'altraa Piazza Vetra a: in queste ore sono state depositate le motivazioni della sentenza che spiegano il motivo.

Baby Gang assolto in appello - cosi i giudici di Milano hanno motivato la sentenza per il trapper - Il trapper 23enne Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, difeso dall’avvocato Niccolò Vecchioni, era imputato, assieme ad un amico (pure lui assolto), per una presunta rapina nel 2021 nei confronti di due ragazzi a Vignate, nel Milanese. Così l’inchiesta su quella rapina invece che focalizzarsi “nell’ambiente del piccolo spaccio”, ossia su altri, si è incentrata sulla “stravagante impresa di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Stilista impiccata a Milano - assolto l’ex fidanzato di Carlotta Benusiglio : “Suicidio - non stalking” - La donna, 37 anni, era stata trovata impiccata a un albero dei giardini pubblici di piazza Napoli a Milano nel maggio del 2016. Le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente assolto Marco Venturi dall'accusa di aver spinto l'ex fidanzata al suicidio. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Assolto Elio Franzini - ex rettore dell’Università Statale di Milano : “Sempre stato sereno” - Anche loro sono stati assolti. Nelle scorse udienze i pm avevano chiesto per lui una condanna a un anno e due mesi di reclusione, sei mesi per il rettore dell’Università San Raffaele Enrico Gherlone, anche lui assolto. "Sono sempre stato sereno - ha spiegato Franzini, difeso dall'avvocato Paolo Tosoni, dopo la lettura della sentenza del Tribunale - è una sentenza giusta". (Ilgiorno.it)