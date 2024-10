Ospite della prima puntata, in diretta su Sky giovedì 24, è Ghali (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo Audition, Bootcamp e Home Visit, comincia la fase X Factor 2024 Live Show – in partenza giovedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. I concorrenti selezionati dai giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli sono 12, tre per ogni squadra: 5 donne, 2 uomini, 5 gruppi. Un misto variegato di rock, pop, urban, hip-hop e tanto altro grazie proprio ai nuovi giudici e all’esperienza del veterano Agnelli. Iodonna.it - Ospite della prima puntata, in diretta su Sky giovedì 24, è Ghali Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo Audition, Bootcamp e Home Visit, comincia la fase X Factor 2024 Live Show – in partenza24 ottobre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. I concorrenti selezionati dai giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli sono 12, tre per ogni squadra: 5 donne, 2 uomini, 5 gruppi. Un misto variegato di rock, pop, urban, hip-hop e tanto altro grazie proprio ai nuovi giudici e all’esperienza del veterano Agnelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ospite della prima puntata in diretta su Sky giovedì 24 è Ghali - Molto impegnati nel sociale, nel corso del loro percorso di selezione, hanno proposto brani decisamente punk come Lamette di Donatella Rettore, Give Me the Cure dei Fugazi ai Bootcamp e I’m Scum degli IDLES agli Home Visit. Alle spalle ha tanta gavetta, fatta con importanti gruppi indie come I Camillas e Auroro Borealo. (Iodonna.it)

X Factor - giovedì ripartono i live con Ghali ospite. Agnelli a Open : «Quest’anno funziona perché ho un tavolo di essere umani» - E i risultati ci stanno dando ragione. Nemmeno un rapper nella squadra di Jake La Furia, che è uno dei padri del rap italiano: «Qui è difficile che ci sia un percorso convincente per chi fa rap – si giustifica – Qui servirebbe un rapper che sappia affrontare un percorso pop, quindi anche che riesca a scrivere velocemente barre profonde all’interno di brani pop. (Open.online)

Etica del fine vita - Ferruccio De Bortoli ospite de "I giovedì della bioetica" - Terzo appuntamento autunnale in Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni con “I Giovedì della Bioetica”. Il prossimo giovedì 10 ottobre, alle 17,30, a Palazzo Rota Pisaroni (sede degli incontri sulla Bioetica) della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13... (Ilpiacenza.it)