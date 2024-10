Omicidio al Corviale, fermato a Cerveteri uno dei presunti killer di Cristiano Molè (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – E’ stato beccato a Cerveteri uno dei presunti killer dell’efferato Omicidio di Cristiano Molè, avvenuto la sera dello scorso 15 gennaio e del tentato Omicidio di Massimiliano Pacchiarotti, avvenuto lo scorso 15 maggio, entrambi nel quartiere di Corviale. La Squadra Mobile della Questura di Roma e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nell’ambito di specifica attività di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma, nella serata di giovedì 17 ottobre, hanno infatti eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di uno dei presunti esecutori materiali . L’arrestato si era reso irreperibile lo scorso mese di luglio, quando il medesimo provvedimento di fermo era stato eseguito nei confronti del presunto mandante e di un altro dei presunti esecutori materiali dei reati contestati. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – E’ stato beccato auno deidell’efferatodi, avvenuto la sera dello scorso 15 gennaio e del tentatodi Massimiliano Pacchiarotti, avvenuto lo scorso 15 maggio, entrambi nel quartiere di. La Squadra Mobile della Questura di Roma e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nell’ambito di specifica attività di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma, nella serata di giovedì 17 ottobre, hanno infatti eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di uno deiesecutori materiali . L’arrestato si era reso irreperibile lo scorso mese di luglio, quando il medesimo provvedimento di fermo era stato eseguito nei confronti del presunto mandante e di un altro deiesecutori materiali dei reati contestati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Vannini - messa all’asta la casa dei Ciontoli in cui morì il 20enne di Cerveteri - La casa è ormai disabitata da tempo, con la famiglia Ciontoli che ha lasciato Ladispoli per sfuggire all’attenzione mediatica, ben prima della sentenza definitiva che ha portato tutti i membri della famiglia in carcere. it, descrive una casa su tre piani con giardino, centrale termica, un ampio salone, cucina, terrazza e tre camere, ma il suo passato tragico rende questo immobile diverso da ... (Thesocialpost.it)