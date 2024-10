Oggi torna la Champions League: il programma della terza giornata e dove vederla in tv (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – È tempo di Champions League. Dopo la pausa per le nazionali, si gioca la massima competizione continentale torna in campo per la terza giornata. Apre le danze il Milan, che sarà impegnato Oggi contro il Bruges, in una partita fondamentale per la classifica dei rossoneri, fermi ancora a 0 punti. A seguire sarà L'articolo Oggi torna la Champions League: il programma della terza giornata e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – È tempo di. Dopo la pausa per le nazionali, si gioca la massima competizione continentalein campo per la. Apre le danze il Milan, che sarà impegnatocontro il Bruges, in una partita fondamentale per la classifica dei rossoneri, fermi ancora a 0 punti. A seguire sarà L'articolola: ilin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

