(Adnkronos) – Un volume di oltre 150 ricette racconta il mondo della pasta in tutte le sue forme, dai classici senza tempo alle creazioni più innovative: 'The Book of pasta', pubblicato dall'editore internazionale Phaidon in collaborazione con il Gruppo Barilla, è un omaggio alla pasta e all'esperienza culinaria di Academia Barilla, il prestigioso centro culinario L'articolo Nuovo libro di Barilla racconta la pasta per ogni occasione proviene da Webmagazine24.

