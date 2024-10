Motta prepara una Juventus arrembante | contro lo Stoccarda a caccia di conferme

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Aria di Champions per la, che dopo aver vinto le prime due vuole fare trisloe restare in corsa per il pass diretto in ottica ottavi. Le vittoriePsv e Lipsia, convincenti e non poco, hanno fatto salire il livello di euforia in casa bianconera, anche se in campionato non si è mai vista la stessa squadra negli ultimi tempi, in cui è mancato soprattutto il gol. Il successo con la Lazio, un po’ casuale visto l’autogol a cinque minuti dalla fine e la superiorità numerica per oltre settanta minuti, è comunque una boccata d’ossigeno importante per Thiago, che si gode intanto anche la grande solidità difensiva.