Milano entra nel vivo il Forum Infanzia Scavuzzo | Vogliamo che gli investimenti sui piccoli siano una risorsa per tutte le comunità

Milano, 22 ottobre 2024 – È entrato nel vivo il Forum Infanzia che dal 21 al 27 ottobre fa di Milano il centro della discussione su come le città possono essere sempre di più al servizio dei piccoli e delle loro famiglie. Oggi si è tenuto il primo convegno, "Crescere a Milano: dai dati alle politiche". Aperte le iscrizioni online ai nidi d'Infanzia del Comune di Pisa per i bambini nati da maggio a ottobre 2024. Scadenza 11 novembre. Documenti necessari per la registrazione. Graduatorie e modalità di inserimento dei bambini. Grazie a 743 fonti censite anche nel 'data lake' dell'amministrazione e integrate fra loro nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy, emergono tendenze e analisi che permettono di intervenire in modo mirato nell'offerta di servizi.

