Maxi rissa nella movida, al vaglio diverse telecamere da parte della polizia (Di martedì 22 ottobre 2024) Video di telecamere e non solo, la polizia di Nocera Inferiore lavora per individuare il gruppo di violenti che sabato scorso, in via Papa Giovanni XXIII, ha generato una rissa con una fazione rivale. Allo stato, pare, per la contesa di una festa da organizzare per il giorno di Halloween. A farne Salernotoday.it - Maxi rissa nella movida, al vaglio diverse telecamere da parte della polizia Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Video die non solo, ladi Nocera Inferiore lavora per individuare il gruppo di violenti che sabato scorso, in via Papa Giovanni XXIII, ha generato unacon una fazione rivale. Allo stato, pare, per la contesa di una festa da organizzare per il giorno di Halloween. A farne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Graffi, minacce e sputi: la rissa tra ex al ristorante finisce con l’archiviazione - Sputi, morsi, graffi, insulti e minacce. Occhiali che volano per strada e magliette strappate. L’arte deve essere verosimile, la realtà no. Per questo Paolo Virzì sarebbe ... (ilgazzettino.it)

Maxi rissa nella movida, al vaglio diverse telecamere da parte della polizia - Video di telecamere e non solo, la polizia di Nocera Inferiore lavora per individuare il gruppo di violenti che sabato scorso, in via Papa Giovanni XXIII, ha generato una rissa con una fazione rivale. (salernotoday.it)

Virzì-Ramazzotti, i testimoni della rissa a Roma: «Si minacciavano di morte. E lei colpiva la figlia di lui» - L'attrice, che ha ritirato la querela, aveva dichiarato: «Paolo Virzì le sputava addosso e la insultava con epiteti quale “brutta me..., mi...a”» La pm:«Questione di legittima difesa» ... (roma.corriere.it)