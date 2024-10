Manovra, Bernabè: tetto a stipendi manager non riduce spesa (Di martedì 22 ottobre 2024) L’idea di abbassare il tetto massimo per gli stipendi dei manager delle imprese pubbliche “credo sia più una decisione di immagine che non effettivamente diretta a ridurre la spesa pubblica, che in questo modo non si ridurrebbe nemmeno di tanto”. Così Franco Bernabè, imprenditore e già amministratore delegato di Eni e Telecom, interpellato da LaPresse sull’ipotesi di un tetto alle retribuzioni per gli organi di vertice di partecipate o enti statali al livello dell’indennità percepita dalla premier. Attualmente i manager pubblici non possono guadagnare più di 240mila euro all’anno, sulla base del limite introdotto dal governo Monti nel 2011, ma ora – stando a quanto annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – scenderebbe a 160mila euro lordi annui. Lapresse.it - Manovra, Bernabè: tetto a stipendi manager non riduce spesa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’idea di abbassare ilmassimo per glideidelle imprese pubbliche “credo sia più una decisione di immagine che non effettivamente diretta a ridurre lapubblica, che in questo modo non si ridurrebbe nemmeno di tanto”. Così Franco, imprenditore e già amministratore delegato di Eni e Telecom, interpellato da LaPresse sull’ipotesi di unalle retribuzioni per gli organi di vertice di partecipate o enti statali al livello dell’indennità percepita dalla premier. Attualmente ipubblici non possono guadagnare più di 240mila euro all’anno, sulla base del limite introdotto dal governo Monti nel 2011, ma ora – stando a quanto annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – scenderebbe a 160mila euro lordi annui.

