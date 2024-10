L'auto con il parabrezza sfondato sulla ss36: sul posto la polizia (Di martedì 22 ottobre 2024) Restano da chiarire le cause di quanto accaduto sulla ss36, dove da questa mattina, martedì 22 ottobre, un auto è bloccata sotto il tunnel a Monza, sulla corsia in direzione Milano, con il parabrezza sfondato.Sul posto, dopo la richiesta di aiuto, sono immediatamente giunti gli agenti di Monzatoday.it - L'auto con il parabrezza sfondato sulla ss36: sul posto la polizia Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Restano da chiarire le cause di quanto accaduto, dove da questa mattina, martedì 22 ottobre, unè bloccata sotto il tunnel a Monza,corsia in direzione Milano, con il.Sul, dopo la richiesta di aiuto, sono immediatamente giunti gli agenti di

Incidente Ascoli - perde il controllo dell’auto e sfonda il parabrezza con la testa - Sono stati attivati anche i vigili del fuoco. Ascoli Piceno, 18 ottobre 2024 – Un uomo di 87 anni è rimasto vittima nella mattinata di oggi di un incidente stradale avvenuto ad Ascoli all’incrocio semaforico fra viale Federici e viale Vellei. L’anziano era alla guida di un mini suv Suzuki e procedeva in direzione di Porta Cappuccina. (Ilrestodelcarlino.it)

Napoli - distrugge parabrezza di auto in sosta : clochard si consegna alla Polizia - . Napoli, distrugge parabrezza di auto in sosta: clochard si consegna alla Polizia I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre in via San Tommaso d’Aquino, nei pressi di alcuni uffici amministrativi della […] L'articolo Napoli, distrugge parabrezza di auto in sosta: clochard si consegna alla Polizia sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)

Sale sul cofano di un'auto e prende a calci il parabrezza : denunciato 21enne - Ha dato in escandescenza nel pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, e ha danneggiato un'auto. A dare il via al momento di follia di un cittadino straniero di 21 anni un cellulare ben visibile sul cruscotto di un'auto ferma all'ingresso di una banca. A bordo una coppia. Il giovane straniero ha... (Pisatoday.it)