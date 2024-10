Laurea Honoris causa in Giurisprudenza al Maestro Emilio Isgrò: "La parola è un diritto, difendiamola" (Di martedì 22 ottobre 2024) "La parola è un diritto, se la mettiamo in discussione rischiamo molto anche sul piano dei diritti democratici in generale. Quindi bisogna difenderla sia in una facoltà di Giurisprudenza come questa sia nel mondo dell'arte che in qualche modo viene premiato per il suo bisogno di giustizia che è Messinatoday.it - Laurea Honoris causa in Giurisprudenza al Maestro Emilio Isgrò: "La parola è un diritto, difendiamola" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Laè un, se la mettiamo in discussione rischiamo molto anche sul piano dei diritti democratici in generale. Quindi bisogna difenderla sia in una facoltà dicome questa sia nel mondo dell'arte che in qualche modo viene premiato per il suo bisogno di giustizia che è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La ministra Roccella dice che i medici devono segnalare chi fa ricorso alla Gpa, la replica: «Dobbiamo curare, non denunciare» - «Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge alla Procura» dice la ministra per la famiglia parlando dei sanitari in rapporto alla legge ch ... (vanityfair.it)

GIUSTIZIA - Musolino: "Punto di crisi acuto, la Magistratura non può che interpretare le norme secondo il sistema delle fonti" - “Mi sembra un punto di crisi, quello in cui siamo arrivati, di logoramento della magistratura perché è un punto che dura da tempo. Siamo in un punto di crisi molto acuto perché la magistratura, per il ... (napolimagazine.com)

Facciamo un passo indietro. Ci racconta? - Michele Antonio Carmosino, 76 anni: “A un esame il professore stava per darmi 29 ma rifiutai perché non avevo mai preso meno di 30. Lo invitai a farmi ... (repubblica.it)