L’Atalanta attende il Celtic. Gasperini: “Ora i punti iniziano a pesare” (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo, 22 ottobre 2024 – Mercoledì pomeriggio alle 18.45 L’Atalanta riceve al Gewiss Stadium il Celtic Glasgow nella terza giornata della prima fase della Champions. Partita da vincere per la Dea che con tre punti potrebbe lanciarsi prepotentemente nella corsa verso i primi otto posti che qualificano direttamente agli ottavi di finale. Nerazzurri partiti bene dopo il pareggio 0-0 contro l’Arsenal e il sonoro 3-0 sul campo dello Shakthar, scozzesi che nella prima gara hanno travolto 5-1 gli slovacchi dello Slovan Bratislava ma sono poi stati travolti a loro volta per 7-1 dal Borussia Dortmund. “Da adesso i punti iniziano a essere più pesanti, siamo nella terza giornata, abbiamo già l'opportunità di consolidare in Champions una classifica migliore. Ogni partita è una sfida. Sport.quotidiano.net - L’Atalanta attende il Celtic. Gasperini: “Ora i punti iniziano a pesare” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo, 22 ottobre 2024 – Mercoledì pomeriggio alle 18.45riceve al Gewiss Stadium ilGlasgow nella terza giornata della prima fase della Champions. Partita da vincere per la Dea che con trepotrebbe lanciarsi prepotentemente nella corsa verso i primi otto posti che qualificano direttamente agli ottavi di finale. Nerazzurri partiti bene dopo il pareggio 0-0 contro l’Arsenal e il sonoro 3-0 sul campo dello Shakthar, scozzesi che nella prima gara hanno travolto 5-1 gli slovacchi dello Slovan Bratislava ma sono poi stati travolti a loro volta per 7-1 dal Borussia Dortmund. “Da adesso ia essere più pesanti, siamo nella terza giornata, abbiamo già l'opportunità di consolidare in Champions una classifica migliore. Ogni partita è una sfida.

