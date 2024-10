Ilnapolista.it - Kroos: «Non andavo mai alle cene di squadra, non mi piace uscire la sera. Dicevo loro “Vi amo ma andate da soli”»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Toniha lasciato il calcio giocato da poco meno di un anno ma nessuno al Real sembra volerlo lasciare a andare. Non che lui disdegni la possibilità di tornare a giocare ma la sua decisione è presa. Ha lasciato il calcio e nell’intervista a Marca, di cui riportiamo alcuni parti, conferma la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Anche se ora lavora più di prima! «Forse sì. Penso di lavorare più di prima ride. È un lavoro diverso, più incentrato sul pensare, avviare progetti e prendersene cura. Voglio che le cose vadano bene e per questo devi lavorare. Alla scuola calcio, ad esempio, ho tanti ragazzi che voglio migliorare e per questo devo fare un piano dinamento per i ragazzi, un altro per le squadre. È così che la mia vita è cambiata. Primaadnarmi, giocare e basta. Ora devo pensare.