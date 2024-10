Kate Middleton, nel letto con lei non dorme solo William (Di martedì 22 ottobre 2024) Kate Middleton non dorme sola con William. Infatti, lei e suo marito condividono il letto con qualcun altro e non si tratta di uno dei loro figli. A confessarlo è il Principe del Galles che ha raccontato cosa accade di notte in casa sua. William, la confessione sulle notti con Kate Middleton William si è lasciato andare a una confessione privata mentre si trovava in visita al Duchy College in Cornovaglia, dove ha avuto un incontro ravvicinato con il cane di una persona presente all’evento, Louise Harland. Durante uno scambio di battute il Principe ha raccontato una abitudine che condivide di notte con sua moglie Kate Middleton, rivelando che con loro dorme Orla, il loro amato cocker spaniel. Dilei.it - Kate Middleton, nel letto con lei non dorme solo William Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nonsola con. Infatti, lei e suo marito condividono ilcon qualcun altro e non si tratta di uno dei loro figli. A confessarlo è il Principe del Galles che ha raccontato cosa accade di notte in casa sua., la confessione sulle notti consi è lasciato andare a una confessione privata mentre si trovava in visita al Duchy College in Cornovaglia, dove ha avuto un incontro ravvicinato con il cane di una persona presente all’evento, Louise Harland. Durante uno scambio di battute il Principe ha raccontato una abitudine che condivide di notte con sua moglie, rivelando che con loroOrla, il loro amato cocker spaniel.

