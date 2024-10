Italiani sempre più attenti alla sostenibilità (Di martedì 22 ottobre 2024) È stata presentata la terza edizione della ricerca Agos Insights 2024: ’I nuovi consumi sostenibili’, realizzata da Agos – società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole e per il 39% da Banco BPM – in collaborazione con Eumetra, Istituto indipendente di ricerca sociale e marketing, che offre soluzioni agili e affidabili ai decisori aziendali. L’osservatorio Agos Insights, in linea con i valori di trasparenza e rispetto che il Gruppo Crédit Agricole promuove, nasce nel 2022 per sensibilizzare aziende e consumatori sui modelli di consumo responsabile, fornendo strumenti utili per contrastare le crescenti preoccupazioni per la sostenibilità socio-ambientale. Quotidiano.net - Italiani sempre più attenti alla sostenibilità Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) È stata presentata la terza edizione della ricerca Agos Insights 2024: ’I nuovi consumi sostenibili’, realizzata da Agos – società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole e per il 39% da Banco BPM – in collaborazione con Eumetra, Istituto indipendente di ricerca sociale e marketing, che offre soluzioni agili e affidabili ai decisori aziendali. L’osservatorio Agos Insights, in linea con i valori di trasparenza e rispetto che il Gruppo Crédit Agricole promuove, nasce nel 2022 per sensibilizzare aziende e consumatori sui modelli di consumo responsabile, fornendo strumenti utili per contrastare le crescenti preoccupazioni per lasocio-ambientale.

Tutta colpa di Sangiuliano se gli italiani non vanno al cinema : l’ultima demenziale tesi di Dagospia - “Cara, stasera andiamo al cinema?” E l’altra che risponde categorica: “No, tesoro perché Sangiuliano ha detto che è meglio di no, sennò diamo i soldi ai fighetti di sinistra”. Come quella pronunciata da Riccardo Garrone in Vacanze di Natale, che nel corso di una riunione conviviale, sentenzia, riferendosi alla amata consorte: “Levateje er vino”. (Secoloditalia.it)

Caro vita - gli italiani hanno ridotto le vacanze ad agosto - fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – Il caro-vita ha spinto gli italiani a fare meno vacanza dell’anno scorso ad agosto, ma le prospettive per i prossimi mesi – complice un clima favorevole – sono positive: ne ha parlato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. (Unlimitednews.it)

Mondiali atletica U20 oggi in tv : orari sabato 31 agosto - programma - streaming - italiani in gara - Ancora da definire il quartetto italiano che prenderà parte all’ultimo atto della staffetta femminile 4×400, ma non è esclusa la conferma delle ragazze impegnate ieri in batteria (Margherita Castellani, Giulia Macchi, Laura Frattaroli ed Elisa Valensin hanno sfiorato da allieve il record nazionale U20). (Oasport.it)