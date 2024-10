Italia e Slovenia: il rafforzamento dei controlli di frontiera arresta gli ingressi irregolari (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere tra Italia e Slovenia ha avuto un impatto significativo sul contenimento dei flussi migratori irregolari. Questa misura, che il governo Italiano ha attuato circa un anno fa, ha suscitato una valutazione positiva da parte delle autorità , che non hanno ancora considerato la possibilità di sospendere tali controlli. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha condiviso i dettagli riguardanti l’efficacia di queste operazioni nel corso di recenti dichiarazioni. I dati sui migranti irregolari al confine Il 21 ottobre scorso ha segnato un aumento significativo dell’attività di controllo al confine tra Italia e Slovenia, con risultati che hanno sorpreso anche i più ottimisti. A partire da quella data, sono stati identificati circa 4.900 migranti irregolari. Gaeta.it - Italia e Slovenia: il rafforzamento dei controlli di frontiera arresta gli ingressi irregolari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ripristino temporaneo deialle frontiere traha avuto un impatto significativo sul contenimento dei flussi migratori. Questa misura, che il governono ha attuato circa un anno fa, ha suscitato una valutazione positiva da parte delle autorità , che non hanno ancora considerato la possibilità di sospendere tali. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha condiviso i dettagli riguardanti l’efficacia di queste operazioni nel corso di recenti dichiarazioni. I dati sui migrantial confine Il 21 ottobre scorso ha segnato un aumento significativo dell’attività di controllo al confine tra, con risultati che hanno sorpreso anche i più ottimisti. A partire da quella data, sono stati identificati circa 4.900 migranti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La piazza Transalpina come simbolo di unione culturale tra Italia e Slovenia alla Frankfurter Buchmesse 2023 - La direttrice della GECT GO, Romina Kocina, sottolinea come questo spazio sia stato concepito per riflettere il superamento dei confini tradizionali, trasformando le divisioni in opportunità di crescita e scambio culturale. Situata al confine tra Gorizia e Nova Gorica, questo luogo non solo tiene viva la memoria storica della regione, ma diventa anche palcoscenico di eventi culturali ... (Gaeta.it)

Scossa sismica di magnitudo 2.6 vicino al confine tra Slovenia e Italia - . L'articolo Scossa sismica di magnitudo 2. Al momento, non si segnalano danni rilevanti o feriti, ma le autorità mantengono alta l’attenzione. La Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha segnalato una scossa sismica di magnitudo 2. 6 che ha colpito la zona di Grahovo ob Baci in Slovenia, situata a soli 16 chilometri dal confine con il Friuli Venezia Giulia. (Thesocialpost.it)

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA : Gajser vince gara-1 per la Slovenia - seguono gli USA con Tomac - l’italiano Forato chiude decimo! - 400 0:34. 217 0:01. 121 Finish 14 35 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 36:27. 437 0:33. 645 5 2:07. 175 0:50. 519 0:28. 306 0:01. 171 2:10. 143 2:13. Forato (ITA) chiude al nono posto. 055 0:31. 811 11 0:21. 289 0:36. 262 0:34. 958 2:02. 046 0:35. 444 Inter 1 8 52 Herlings, Jeffrey NED KTM 25:02. 118 0:33. (Oasport.it)