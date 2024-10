Gaeta.it - Incidente sconvolgente a Torre Annunziata: Fabio Iovino subisce amputazione e raccolta fondi parte per una protesi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticoha cambiato radicalmente la vita di, un giovane di 27 anni, padre di tre figli, che ora si trova ad affrontare la realtà di una grave. La vicenda, avvenuta il 16 settembre, ha attirato l’attenzione della comunità di, che si è mobilitata per supportare la famiglia diin questo difficile momento. L’e le sue conseguenze, noto nella sua città come idraulico, ha subito un graveche lo ha portato a un coma durato giorni. L’evento ha avuto conseguenze devastanti, culminando con l’della gamba sinistra. Questo tragico sviluppo ha avuto un impatto profondo su di lui e sulla sua famiglia, composta da tre bambini che ora devono affrontare la difficile situazione di crescere senza la presenza attiva del padre per il momento.