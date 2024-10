Incidente in via Argine, ciclista di 86 anni investito da camion muore in ospedale (Di martedì 22 ottobre 2024) Un anziano di 86 anni è stato travolto da un tir tra via Argine e via Principe di Napoli; portato all'"ospedale del Mare", è deceduto circa un'ora dopo il ricovero. Fanpage.it - Incidente in via Argine, ciclista di 86 anni investito da camion muore in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un anziano di 86è stato travolto da un tir tra viae via Principe di Napoli; portato all'"del Mare", è deceduto circa un'ora dopo il ricovero.

Tragico incidente a Napoli : un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine - Dettagli dell’incidente stradale L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Argine e via Principe di Napoli, un punto di passaggio significativo per veicoli e ciclisti. Un ciclista di 86 anni, impegnato in una tranquilla pedalata, è stato tragicamente travolto da un camion in via Argine, nei pressi di via Principe di Napoli. (Gaeta.it)

