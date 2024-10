Incidente a Napoli, simulò lo scontro per uccidere un giovane: «Accecato dalla gelosia» (Di martedì 22 ottobre 2024) Era passato quasi sotto silenzio come un Incidente stradale, uno dei tanti che mietono feriti e morti nella provincia di Napoli. Un impatto frontale nel cuore della notte tra una macchina che, dopo Ilmattino.it - Incidente a Napoli, simulò lo scontro per uccidere un giovane: «Accecato dalla gelosia» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Era passato quasi sotto silenzio come unstradale, uno dei tanti che mietono feriti e morti nella provincia di. Un impatto frontale nel cuore della notte tra una macchina che, dopo

