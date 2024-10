Il decreto per mettere in riga i magistrati sulle espulsioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Ora è fonte primaria la norma su cui si basano i respingimenti dei clandestini. Ma le polemiche continuano. A Verona indagato l’agente che ha ucciso l’africano che voleva accoltellarlo: indovinate con chi sta la diocesi. Elly Schlein dice no alla collaborazione auspicata dal Colle. Avs improvvisa un flash mob. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Il decreto per mettere in riga i magistrati sulle espulsioni Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Ora è fonte primaria la norma su cui si basano i respingimenti dei clandestini. Ma le polemiche continuano. A Verona indagato l’agente che ha ucciso l’africano che voleva accoltellarlo: indovinate con chi sta la diocesi. Elly Schlein dice no alla collaborazione auspicata dal Colle. Avs improvvisa un flash mob. Lo speciale contiene due articoli.

