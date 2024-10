Il Conte di Montecristo: Bille August e Sam Claflin ci raccontano il loro Edmond Dantès e la sua epica vendetta (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) La storia di vendetta più grande della storia della letteratura sta per tornare in TV. Ma come è nato questo progetto e come sarà narrata su Rai1 l'avventura di Edmond Dantès e della sua rivincita? A rivelarcelo sono Bille August e Sam Claflin in una nostra VIDEO intervista durante la Festa del Cinema di Roma 2024. Comingsoon.it - Il Conte di Montecristo: Bille August e Sam Claflin ci raccontano il loro Edmond Dantès e la sua epica vendetta (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La storia dipiù grande della storia della letteratura sta per tornare in TV. Ma come è nato questo progetto e come sarà narrata su Rai1 l'avventura die della sua rivincita? A rivelarcelo sonoe Samin una nostraintervista durante la Festa del Cinema di Roma 2024.

Su Rai 1 “Il Conte di Montecristo” - il kolossal di Bille August : “La migliore storia di vendetta mai raccontata” - Dovremmo ricordarci che siamo in questo mondo per poco tempo e cercare di viverlo al meglio». La serie tv ripercorre la vita di Edmond Dantès, che nel momento in cui sta per coronare tutti i suoi sogni viene ingiustamente accusato e imprigionato nel Castello d’If, dove rimane per 14 anni. E poi questo copione era così ben scritto, e così pregno perché all’epoca non c’erano tv, fotografie o ... (Tvzap.it)

