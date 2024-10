Il boss della camorra Gustavo Nocella è stato arrestato in Colombia (Di martedì 22 ottobre 2024) Il boss della camorra Gustavo Nocella è stato arrestato in Colombia dopo anni di latitanza grazie a un’operazione coordinata tra la Polizia nazionale Colombiana (Pnc), l’Interpol, l’Europol, i Carabinieri e la polizia del Regno Unito. Considerato il principale intermediario tra i clan camorristi di Napoli Nord e Napoli Est (i Rinaldi-Formicola, gli Amato-Pagano e i De Micco) e i cartelli della droga locali, coordinava la logistica degli invii di colidrato di cocaina su navi e velieri diretti al porto di Amsterdam. La droga, ricostruiscono gli inquirenti, veniva poi inviata a Napoli via terra a bordo di camion, automobili e a volte veicoli ufficiali contraffatti. Il boss tradito dalla sua passione per il biliardo Per arrivare alla cattura di Nocella, 58 anni, gli investigatori si sono concentrati sulla sua passione per il biliardo. Lettera43.it - Il boss della camorra Gustavo Nocella è stato arrestato in Colombia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilarreindopo anni di latitanza grazie a un’operazione coordinata tra la Polizia nazionalena (Pnc), l’Interpol, l’Europol, i Carabinieri e la polizia del Regno Unito. Considerato il principale intermediario tra i clan camorristi di Napoli Nord e Napoli Est (i Rinaldi-Formicola, gli Amato-Pagano e i De Micco) e i cartellidroga locali, coordinava la logistica degli invii di colidrato di cocaina su navi e velieri diretti al porto di Amsterdam. La droga, ricostruiscono gli inquirenti, veniva poi inviata a Napoli via terra a bordo di camion, automobili e a volte veicoli ufficiali contraffatti. Iltradito dalla sua passione per il biliardo Per arrivare alla cattura di, 58 anni, gli investigatori si sono concentrati sulla sua passione per il biliardo.

"Questa operazione è il risultato di una fluida cooperazione internazionale che ci ha permesso di catturare più di 40 trafficanti di droga invisibili", ha affermato il Direttore Generale della Polizia, Generale William René Salamanca Ramirez.