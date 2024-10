Ilnapolista.it - Guardare la Nfl negli Usa costa e bisogna abbonarsi a quattro diversi servizi streaming

(Di martedì 22 ottobre 2024) Riceviamo una lettera di un lettore che viveUsa che ci scrive in relazione all’articolo di Mario Piccirillo “Usa un anno di Nflcome un mese di Serie A su Dazn”. Mi son detto: “Sono dodici anni che vivoUsa e non mi sono reso conto che la Serie A è aumentata così tanto?!”. Ho fatto una rapida ricerca e mi sono chiesto: quantoun mese di Dazn per vedere tutte le partite di Serie A per un nuovo abbonato? Purtroppo, il sito di Dazn Italia non è accessibile da qui e mi ha reindirizzato sulla versione Usa, ma ho trovato che il costo di Dazn Standard per un mese dovrebbe essere di 44,99 euro. Ammetto che, considerando il tenore di vita italiano, sembra caro, soprattutto vista la scarsa qualità del prodotto e il fatto che un tifoso è interessato principalmente alla propria squadra e difficilmente guarderebbe partite come Lecce-Cagliari o Monza-Verona.