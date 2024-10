Grande Fratello 2024: sei concorrenti in nomination, chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO, vota! (Di martedì 22 ottobre 2024) Il SONDAGGIO sul preferito del Grande Fratello dopo le ultime nomination: vota su Blogtivvu.com! L'articolo Grande Fratello 2024: sei concorrenti in nomination, chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO, vota! proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Grande Fratello 2024: sei concorrenti in nomination, chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO, vota! Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilsul preferito deldopo le ultimesu Blogtivvu.com! L'articolo: seiin, chi? Il! proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

“Ha fatto una cosa brutta - siamo sconvolti”. Grande Fratello - Shaila fuori e in casa solo choc e rabbia - “Scioccata” anche Amanda Lecciso, “sconvolta perché a me diceva che non c’era stato nulla di fisico”. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa. Io sono sconvolta, non ho parole. “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. com/zDmPlPbGQa— RØ ??? (@impazziR0) October 21, 2024 E poi Luca Calvani, che parlando delle ultime dichiarazioni di Shaila sul ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello 2024 - eliminati - percentuali e nominati nona puntata 21 ottobre : cosa è successo - Cosa è successo nella nona puntata del Grande Fratello? Gli "eliminati" e i nominati dell'ultima puntata L'articolo Grande Fratello 2024, eliminati, percentuali e nominati nona puntata 21 ottobre: cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

“Non dovevo farlo”. Grande Fratello - le scuse di Enzo Paolo dopo la richiesta degli autori - Sono orgoglioso di averlo avuto come assistente, ma chiedo scusa comunque, è stato un grande coreografo, non ho mai parlato male di lui”. Queste le sue prime parole: “La famiglia ha frainteso qualcosa che ho detto, forse mi sono espresso male. . Leggi anche: “Eliminati, dovete uscire”. Lui mi dava una mano a casa e mi faceva delle cose a casa tipo le pulizie“. (Caffeinamagazine.it)