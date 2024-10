Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 21 ottobre | Video Mediaset (Di martedì 22 ottobre 2024) nomination Grande Fratello del 21 ottobre 2024 9a puntata Durante la nona puntata del Grande Fratello 2024 non poteva mancare il momento delle nomination. Prima di scoprire il voto dei concorrenti, Alfonso Signorini ha comunicato i nomi dei coinquilini scelti come preferiti nella casa: sono Enzo Paolo e le ragazze di Non è la Rai. Spazio poi ai concorrenti immuni scelti dalle opinioniste: Cesara Buonamici salva Yulia, mentre Beatrice Luzzi ha salvato Clayton. Superguidatv.it - Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 21 ottobre | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ondel 219a puntata Durante la nona puntata delnon poteva mancare il momento delleon. Prima di scoprire il voto dei concorrenti, Alfonso Signorini ha comunicato i nomi dei coinquilini scelti come preferiti nella casa: sono Enzo Paolo e le ragazze di Non è la Rai. Spazio poi ai concorrenti immuni scelti dalle opinioniste: Cesara Buonamici salva Yulia, mentre Beatrice Luzzi ha salvato Clayton.

Grande Fratello 2024 - nominati e lo scambio di concorrenti : Shaila dà il due di picche a Javier - I quattro al televoto erano Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi. Era il Grande Fratello 10 e Carmela Gualtieri – diventata un minimo nota soltanto per la relazione, duratura va detto, con George Leonard – e Massimo Scattarella – mai diventato famoso – e non aveva avuto il minimo successo. (Quotidiano.net)

Grande Fratello - nona puntata : Shaila e Lorenzo preferiti dal pubblico volano in Spagna - dal Gran Hermano arriva Maica. I nominati sono… - Poco prima, però, i due gieffini si sono lasciati andare a confidenze che hanno ribaltato nuovamente gli equilibri tra loro. Una ragazza come Shaila ha bisogno di fuoco. Anche la modella ha confessato che “per me averlo fuori nella vita sarebbe molto importante“. Ci conosciamo, quindi sai come sono fatta e sai che avrei dato motivazioni valide dei miei atteggiamenti. (Isaechia.it)