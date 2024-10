Governo, dal decreto Rave alle riforme e al nodo migranti: due anni di esecutivo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, entrato in carica il 22 ottobre 2022, il primo nella storia della Repubblica guidato da una donna, compie due anni e si avvia così al giro di boa della legislatura. L’avvio e il decreto Rave Un esecutivo il cui primo provvedimento, che ha subito fatto discutere, è stato quello sui Rave party: al termine di una festa con centinaia di giovani organizzata in un capannone nel Modenese per Halloween, fatta finire in anticipo dall’intervento delle forze dell’ordine su iniziativa del ministro dell’Interno appena insediato, Matteo Piantedosi, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva il decreto Rave con la previsione della reclusione da 3 a 6 anni e della multa da 1.000 a 10. Lapresse.it - Governo, dal decreto Rave alle riforme e al nodo migranti: due anni di esecutivo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildi centrodestra guidato da Giorgia Meloni, entrato in carica il 22 ottobre 2022, il primo nella storia della Repubblica guidato da una donna, compie duee si avvia così al giro di boa della legislatura. L’avvio e ilUnil cui primo provvedimento, che ha subito fatto discutere, è stato quello suiparty: al termine di una festa con centinaia di giovani organizzata in un capannone nel Modenese per Halloween, fatta finire in anticipo dall’intervento delle forze dell’ordine su iniziativa del ministro dell’Interno appena insediato, Matteo Piantedosi, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva ilcon la previsione della reclusione da 3 a 6e della multa da 1.000 a 10.

