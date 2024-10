Golf, il DP World Tour sbarca in Corea per l’ultimo appuntamento prima dei playoff (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultima tappa della regular season prima del balzo negli Emirati Arabi Uniti per i playoff. Il DP World Tour si sposta questa settimana in Corea del Sud per il Genesis Championship a Incheon, torneo entrato nella programmazione dell’European Tour lo scorso anno e che mette in palio 5.000 punti e un montepremi di 4 milioni di dollari. Ultima chance, quindi, anche per cercare di staccare il pass per i due tornei di fine stagione (l’Abu Dhabi HSBC Championship e il DP World Tour Championship) e racimolare punti preziosi. Il torneo, fondato nel 2017 e sempre ospitato sui fairway del Jack Nicklaus GC Korea, ha visto imporsi nelle edizioni passate solamente giocatori Coreani. Quest’anno il favorito è Tom Kim. Il 22enne, 25° del ranking mondiale, è ormai una presenza fissa sul PGA Tour ma per la tappa di “casa” ha deciso di fare uno strappo alla regola. Oasport.it - Golf, il DP World Tour sbarca in Corea per l’ultimo appuntamento prima dei playoff Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultima tappa della regular seasondel balzo negli Emirati Arabi Uniti per i. Il DPsi sposta questa settimana indel Sud per il Genesis Championship a Incheon, torneo entrato nella programmazione dell’Europeanlo scorso anno e che mette in palio 5.000 punti e un montepremi di 4 milioni di dollari. Ultima chance, quindi, anche per cercare di staccare il pass per i due tornei di fine stagione (l’Abu Dhabi HSBC Championship e il DPChampionship) e racimolare punti preziosi. Il torneo, fondato nel 2017 e sempre ospitato sui fairway del Jack Nicklaus GC Korea, ha visto imporsi nelle edizioni passate solamente giocatorini. Quest’anno il favorito è Tom Kim. Il 22enne, 25° del ranking mondiale, è ormai una presenza fissa sul PGAma per la tappa di “casa” ha deciso di fare uno strappo alla regola.

