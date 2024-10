Giorgetti | taglio cuneo a 13mln in più

Giorgetti:taglio cuneo a 1,3mln in più (Di martedì 22 ottobre 2024) 18.25 Il taglio del cuneo con la Manovra 2025 coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura ora in vigore. Lo annuncia il ministro dell'Economia, Giorgetti, a una iniziativa della Lega. Rispetto alla norma attualmente in vigore, quest'anno per i redditi fino a 35.000 euro, "arriviamo ai redditi fino a 40.000 euro", aggiunge. La situazione è "molto complicata a livello internazionale", il primo obiettivo è "andare incontro a quelli che hanno più bisogno".E malgrado i"gufi",giù spread. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 18.25 Ildelcon la Manovra 2025 coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura ora in vigore. Lo annuncia il ministro dell'Economia,, a una iniziativa della Lega. Rispetto alla norma attualmente in vigore, quest'anno per i redditi fino a 35.000 euro, "arriviamo ai redditi fino a 40.000 euro", aggiunge. La situazione è "molto complicata a livello internazionale", il primo obiettivo è "andare incontro a quelli che hanno più bisogno".E malgrado i"gufi",giù spread.

Manovra - Giorgetti : “Taglio cuneo per redditi fino a 40mila euro” - La chiameremo probabilmente ‘defiscalizzazione’ e sarà estesa ai redditi fino a 40mila euro,non più solo fino a 35mila”. “Confermeremo per l’anno prossimo la misura della decontribuzione. Poi Giorgetti spiega la “visione del governo: noi crediamo che la decarbonizzazione passi prima di tutto dall’investimento in tecnologia, o meglio nelle tecnologie”. (Lapresse.it)

Manovra - Giorgetti : taglio cuneo per redditi fino a 40mila euro - Poi aggiunge: “Abbiamo introdotto una misura nuova, una forma di benefit fiscale fino a 5. Poi Giorgetti spiega la “visione del governo: noi crediamo che la decarbonizzazione passi prima di tutto dall’investimento in tecnologia, o meglio nelle tecnologie”. 000 euro per le spese che il lavoratore o l’azienda sostengono per l’unità abitativa per un eventuale trasferimento, sono stanzialmente ... (Lapresse.it)

Giorgetti - 'taglio cuneo per 1 - 3 milioni lavoratori in più' - 000 euro". Rispetto alla norma in vigore quest'anno per i redditi fino a 35. 000 euro, "arriviamo - ha aggiunto - ai redditi fino a 40. Con la manovra 2025 il taglio del cuneo coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura attualmente in vigore. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, partecipando a Genova ad una evento ... (Quotidiano.net)