Gara per il servizio di distribuzione del gas il Tar respinge il ricorso presentato dal Comune di Riccione

Il Tar dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso che il Comune di Riccione aveva presentato contro il Comune di Rimini e nei confronti di Adriagas Spa. Da Riccione era stato chiesto l'annullamento, previa sospensiva cautelare, della determina

