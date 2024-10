Spettacolo.periodicodaily.com - Gaetano Randazzo Presenta “SINFOLLYWOOD”: Un Album Imperdibile per gli Amanti della Musica di Henry Mancini

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Scopri “”, il tributole adi, in arrivo il 25 Ottobre 2024, che rapun viaggiole tra classico e moderno, unper glidi. “”, Il NuovodiDal 25 ottobre 2024, è possibile ascoltare su tutte le piattaforme di streaming digitale “– Tribute toat 100s” (Kelidon Entertainment), il nuovissimodi. Questo progettole sicome un omaggio al grande compositore americano di origine italiana,, in occasione del centenario dalla sua nascita, avvenuta il 16 aprile 1924. Una Sinfonia Hollywoodiana “” è definita come una “sinfonia hollywoodiana” e comprende dodici arrangiamenti originali creati da