Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S stabili: il sondaggio Porta a Porta (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce, Pd e M5S stabili, mentre la Lega guadagna mezzo punto. Questo il risultato dell'ultimo sondaggio politico di Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Nel dettaglio, FdI guadagna lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 8 ottobre e si Porta al 30,5%. Il partito della premier Giorgia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –d'Italia, Pd e M5S, mentre la Lega guadagna mezzo punto. Questo il risultato dell'ultimopolitico di Noto per '' sulle intenzioni di voto degli italiani. Nel dettaglio, FdI guadagna lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 8 ottobre e sial 30,5%. Il partito della premier Giorgia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondaggio politico - Fratelli d’Italia cala e Pd cresce - Fratelli d'Italia cede […]. Fratelli d'Italia cede lo 0,3% e scende al 29,5%, mentre il Partito Democratico guadagna lo 0,3% e arriva al 22,7% Fratelli d'Italia in calo, il Pd sale. Le distanze tra i primi due partiti si riducono secondo il sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto, ad oggi, per il Tg La7. (Sbircialanotizia.it)

Fratelli d'Italia cresce ancora nei sondaggi. Tajani super - allontana il M5S - Infine il borsino del governo: il 39,6% (+0,1%) ha fiducia nell'operato dell'esecutivo di centrodestra, il 52,8% (-0,2%) non ha fiducia, il 7,6% (+0,1%) non sa rispondere al quesito del sondaggio Tecnè. Stabile la Lega (8,2%), crescita di uno 0,1% per Alleanza Verdi-Sinistra (6,6%) e Azione (2,9%). Anche qui si registra un segno meno per Conte, che va sotto quota 30% e si ferma al 29,8%. (Iltempo.it)

Sondaggio politico - Fratelli d’Italia scende e Pd cresce - Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 30,2% e cede lo 0,1%. (Adnkronos) – Fratelli d'Italia scende, il Pd sale. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ... (Webmagazine24.it)